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Операторам поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану, – Міненерго

Міністр енергетики довів до відома керівництва операторів систем розподілу (ОСР) цю інформацію

Операторам поставлено завдання не відключати споживачів від е/е за несплату на час воєнного стану, – Міненерго

Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів електро енергії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Фейсбук.

"Міністр енергетики довів до відома керівництва ОСР інформацію про неможливість на час воєнного стану відключень жодних категорій споживачів від енергопостачання – ні побутових, ні підприємств державної та комунальної власності, ні бізнесу", – сказано у повідомленні Міненерго у суботу за результатами чергової моніторингової наради.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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