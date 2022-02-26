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Керівництво ВР закликало виключити Росію з Радбезу ООН

ВР звертається із закликом засудити і покарати державу-терориста РФ.

Керівництво ВР закликало виключити Росію з Радбезу ООН
Фото: Макс Требухов

Керівництво Верховної Ради України оприлюднило заяву, яка узгоджена з лідерами всіх проукраїнських парламентських фракцій. У ній йдеться про необхідність покарати Росію.

Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук

"ВР звертається до всього цивілізованого світу із закликом засудити і покарати державу-терориста Російську Федерацію. Останні дії РФ, яка продовжує повномасштабну війну проти суверенної України, можна розцінювати виключно як міжнародний тероризм. Регулярні частини збройних сил РФ, терористичні диверсійні групи, які Кремль закидає в Україну, цілеспрямовано проводять ракетні атаки і обстріли житлових кварталів і цивільних об’єктів , обєктів критичної інфраструктури в усіх українських містах", - сказав Стефанчук.

Як зазначив Стефанчук, терористи сьогодні влучили ракетою в багатоквартирний житловий будинок в Києві. І ця атака за почерком нагадує дії терористів "Аль-Каїди", які знищили торгівельний центр у Нью-Йорку.

"Мирна і миролюбна, демократична, європейська Україна сьогодні тримає оборону від найжорстокішої армії світу. Дії РФ є злочинами проти миру, людяності та воєнними злочинами. Закликаємо виключити РФ з Радбезу ООН. Країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки. Закликаємо світ визнати Путіна воєнним злочинцем, посилити санкції не лише проти Путіна і його фашистського режиму, а проти всіх росіян, які несуть повну відповідальність за свою владу. Вони її обирали і підтримали політику терору проти суверенної України",- йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Канада ухвалила пакет заходів, направлених на підтримку України. Зокрема, йдеться про санкції проти Путіна і Лукашенка.

Кіпр як член Євросоюзу пообіцяв не блокувати відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT. 

Європейський Союз обмежив фінансові потоки з Росії, заборонивши європейським банкам приймати від росіян і російських компаній депозити понад 100 тис. євро. Також запроваджено заборону на продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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