У Сумах йде бій з окупантами, тероборона зупиняє ворожі бензовози та іншу техніку

На вулиці Курській у Сумах йде серйозний бій з російськими окупантами. Місцева тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті. Місцевих жителів просять триматися якнайдалі від вікон, повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

Також повідомляється, що сумська тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті.

За даними очевидців, двоє окупантів у Сумах уже загинули, чотирьох взяли в полон.

Тим часом голова Сумської ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що за даними органів місцевого самоврядування по деяких прикордонних населених пунктах техніка ворога відійшла вглиб Російської Федерації і місцеві жителі повідомляють, що великий гул техніки віддаляється від кордонів України вглиб РФ. Це може свідчити, що або проводиться передислокування техніки і військ на території самої Росії, або вони відводять частково техніку від українських кордонів. Це, пояснив Живицький, південна частина кордону Сумської області з РФ.

Живицький також повідомив, що в обороні перебуває Шостка: навколо міста стоять блок-пости, організовані міською радою спільно із Нацгвардією України. "Там виставлені люди й Шостка готується тримати оборону", - зазначив він.

Поліція у Сумській області працює в штатному режимі. Щоб забезпечити правопорядок, запобігти мародерству, допомогти нацполіції, на вулиці також виставляють патрулі з числа територіальної оборони.

В усіх містах Сумщини сьогодні забезпечено життєдіяльність. Комунальні служби працюють. У Конотопі частково запускають, де є можливість, трамвай. Працюють двірники. Робота ведеться.

"Сьогодні спостерігається не такий активний рух ворожої техніки по території Сумської області. Навколо багатьох населених пунктів розташовані тимчасові табори ворога. Залишаються на своїх позиціях системи залпового вогню навколо найбільших міст Сумщини", - повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації.