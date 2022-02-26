Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти ракетами обстріляли Охтирку, майже 70 поранених, загинула 7-річна дівчинка

У місті ймовірна зупинка ТЕЦ.

Окупанти ракетами обстріляли Охтирку, майже 70 поранених, загинула 7-річна дівчинка
Фото: ДСНС Луганщини

Російські окупанти ракетами обстріляли житлові квартали Охтирки, пошкоджена система опалення.

Про це повідомляє пресслужба Сумської військової адміністрації.

"В Охтирці було три ракетних точкових удара по військовій частині. Перед цим був обстріл житлових кварталів. Пошкоджена система теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Працюємо над відновленням системи. Близько 70 поранених, серед них - жінки", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що 7-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу дитячого садка «Сонечко» в Охтирці, померла.

Нагадаємо, що в Києві окупанти вранці 26 лютого вдарили ракетою по житловому будинку на проспекті Лобановського, 6А. 

Метро Києва через посилення бойових дій перейшло в режим укриття. Перевезень поки що не буде.

За оперативними даними, від рук загарбників загинуло 198 українців, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також