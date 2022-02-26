Окупанти ракетами обстріляли Охтирку, майже 70 поранених, загинула 7-річна дівчинка

Російські окупанти ракетами обстріляли житлові квартали Охтирки, пошкоджена система опалення.

Про це повідомляє пресслужба Сумської військової адміністрації.

"В Охтирці було три ракетних точкових удара по військовій частині. Перед цим був обстріл житлових кварталів. Пошкоджена система теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Працюємо над відновленням системи. Близько 70 поранених, серед них - жінки", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що 7-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу дитячого садка «Сонечко» в Охтирці, померла.

Нагадаємо, що в Києві окупанти вранці 26 лютого вдарили ракетою по житловому будинку на проспекті Лобановського, 6А.

Метро Києва через посилення бойових дій перейшло в режим укриття. Перевезень поки що не буде.

За оперативними даними, від рук загарбників загинуло 198 українців, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини.