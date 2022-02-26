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Корабель Росії збив свій же військовий літак над Чорним морем

РФ відкрила "дружній вогонь" по літаку з іншими окупантами. 

Корабель Росії збив свій же військовий літак над Чорним морем
Ілюстративне фото
Фото: turkishnavy.net/Shonquis Moreno

В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.

Про це повідомили на сторінці Військово-морських сил України в Facebook.

Флот агресора обмежив судноплавство у Чорному та Азовському морях. ВМС РФ закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто для контртерористичної операції. 

Учора російський корабель підбив у Чорному морі бункеровщик "Міленіум Спіріт", що йшов під прапором Молдови. Крім того, ракета поцілила в кормову частину теплохода NAMURA QUEEN під прапором Панами. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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