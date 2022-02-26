Корабель Росії збив свій же військовий літак над Чорним морем

В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.
Про це повідомили на сторінці Військово-морських сил України в Facebook.
Флот агресора обмежив судноплавство у Чорному та Азовському морях. ВМС РФ закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто для контртерористичної операції.
Учора російський корабель підбив у Чорному морі бункеровщик "Міленіум Спіріт", що йшов під прапором Молдови. Крім того, ракета поцілила в кормову частину теплохода NAMURA QUEEN під прапором Панами.