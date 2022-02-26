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Кораблі Росії блокують судноплавство у Чорному та Азовському морях

Ситуація потребує реагування з боку міжнародних організацій.

Кораблі Росії блокують судноплавство у Чорному та Азовському морях
Кораблі РФ у Чорному морі
Фото: facebook/Минобороны России

Державна прикордонна служба України заявила, що флот агресора обмежив судноплавство у Чорному та Азовському морях. 
«ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції. «Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза», – йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег», – повідомили у ДПС. 

Керівник проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що кораблі Чорноморського флоту на 16-му міжнародному радіоканалі повідомляють, що у Чорному та Азовському морях розпочалась так звана «контртерористична операція».

«Весь район в північно-західній частині Чорного моря, на північ від паралелі знаходження острова Зміїного N 45-21 перекрито групою кораблів на чолі з крейсером «Москва» із завданням закриття району проведення «операції», – зазначив він. – Ці кораблі РФ протизаконно вимагають від суден під прапорами різних держав, які рухаються з Одеси, Дунаю в напрямку Босфору, а також у зустрічному – до портів України, зупинятись. Азовське море перекрито повністю. Морський трафік для суден до/з українських портів Маріуполь та Бердянськ припинено». 

Ситуація потребує реагування з боку міжнародних організацій, наголосив Клименко.

Нагадаємо, учора російський дрон атакував корабель українських прикордонників. Збройні сили знищили нападника.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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