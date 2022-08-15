На Запорізькому напрямку ЗСУ збили два російські безпілотники і крилату ракету

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили ще три цілі росіян.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил.

"Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59", - розповіли військові.

Усі цілі знищили на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, збитий на Донеччині російський Ка-52 - уже третій вертоліт окупантів, який вдалося знешкодити Силам оборони за дві доби.

Від 24 лютого РФ втратила на війні в Україні вже 233 літаки і 195 гелікоптерів.