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Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Крима та Севастополя

Персонального складу Консультативної ради поки що немає.

Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Крима та Севастополя
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вона буде діяти як консультативно-дорадчий орган при президентові України. 

Про це йдеться в указі №579/2022 президента України Володимира Зеленського

Згідно із указом, Консультативна рада створюється з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Україні, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України. 

Як зазначається в документі, керівникові Офісу Президента Андрій Єрмак у місячний строк має внести пропозиції щодо персонального складу Консультативної ради. Затверджує склад ради президент України.

Також цим документом Володимир Зеленський затвердив положення про Консультативну раду. 

Засідання Консультативної ради мають проводитись у разі потреби, але не рідше двох разів на рік. 

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський скликав Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання учасники обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту України в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів Президента. Також на Ставці заслухали доповідь про те, в якому стані перебуває виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про невідкладні заходи з кібероборони держави".

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