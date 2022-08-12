На Одещині заклади освіти працюватимуть за змішаною системою, - Братчук

Навчання планується у тих приміщеннях закладів освіти, що мають якісні укриття та захисні споруди необхідної потужності.

Заклади освіти перед початком навчального року мають провести інформаційну роботу з батьками. Показати укриття, де під час повітряної тривоги будуть перебувати діти, розробити та донести до відома дітей, батьків, вчителів правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги та інші безпекові питання.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на директора Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександра Лончака.

"Заклади освіти в умовах воєнного стану мають уособлювати поняття "заклад освіти - місце безпеки", бо безпека дітей є найголовнішим завданням при підготовці шкіл до навчального року", - йдеться в повідомленні.

"Наразі департамент проводить інформування педагогів та батьків щодо особливостей освітньої діяльності шкіл у новому навчальному році та вивчає їхню думку щодо бачення формату організації роботи кожного конкретного закладу освіти. Тож ми запрошуємо і закликаємо всіх батьків особисто побувати в тих школах, які відвідують ваші діти та ознайомитися з умовами в укриттях, які створено у школах Одеської області для учнів аби самим визначитись, який формат навчання ви оберете для своєї дитини. В укриттях мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги" - наголошує Олександр Лончак.

Враховуючи всі ключові показники, форматом освітньої діяльності в Одеській області буде обрано змішану форму роботи освітніх закладів, яка поєднує очний і дистанційний режими.

За словами Лончака, реалізація такого поєднання стане можливою через проведення практичних та лабораторних занять в очному режимі, а лекційних - у дистанційному.

«В закладах загальної середньої освіти області, за заявами батьків або осіб, які їх замінюють і виключно у тих приміщеннях закладів освіти, що мають якісні укриття та захисні споруди необхідної потужності, будуть працювати, по-перше, групи та класи з очною формою здобуття освіти, по-друге, з індивідуальною формою роз’яснення матеріалу. Також будуть сформовані групи та класи з використанням технологій, використанням електронних підручників, матеріалів освітньої платформи "Всеукраїнська школа онлайн"», - повідомив директор Департаменту освіти і науки.

Нагадаємо, до 20 серпня школи Києва також мають обрати форму навчання. Станом на зараз близько 20% столичних школярів продовжують перебувати за кордоном.