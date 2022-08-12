​Повідомлено про підозру приятелю Кадирова, командиру нацгвардії РФ від Чеченської Республіки, – СБУ

Українська спецслужба ідентифікувала приятеля чеченського очільника Рамзана Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській Республіці "Ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова", – йдеться у повідомленні спецслужби.

За матеріалами слідства, на початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

"Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи", – зазначили в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру командиру мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ від Чеченської Республіки за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, раніше Олег Покальчук пояснював, чому неправильно називати кадировців чеченцями.

Також після зайняття Сєвєродонецька загарбниками, у місті з’явилися розклеєні послання до Кадирова: "Кадиров, де ти ховаєшся? Чому ми не можемо знайти тебе у Сєвєродонецьку?"