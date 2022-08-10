Школи Києва за 10 днів мають обрати форму навчання

Близько 20% столичних школярів зараз перебувають за кордоном.

Більшість шкіл Києва зараз перебувають у процесі обрання формату навчання. Вони мають на це 10 днів.

Про це повідомила пресслужба КМДА із посиланням на директорку департаменту освіти і науки Олену Фіданян.

Кожен із батьків може висловитися за ту чи іншу форму навчання – очну, заочну, індивідуальну – і за потреби змінити її протягом року.

Близько 20% столичних школярів зараз перебувають за кордоном – вони вчитимуться дистанційно. Додатково школи Києва навчатимуть вимушених переселенців.

"Цьогоріч 1252 освітні установи готуються до нового навчального року в умовах воєнного стану. Загальна кількість міських програм, які планувалось фінансувати, було скорочено вдвічі. У той же час, збережено в повному обсязі всі програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки. На сьогодні роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи", – заявила очільниця департаменту.

Нагадаємо, освітній омбудсман Сергій Горбачов оприлюднив на своїй Facebook-сторінці результати опитування щодо форми навчання дітей, які зараз в Україні. Більшість виступила проти очної форми. Освітній омбудсман підкреслив, що результати є нерепрезентативними. У Міносвіти назвали це опитування необʼєктивним.

За даними обласних адміністрацій, за очне навчання в школах виступають 53% батьків школярів Сумщини, у Києві – 70%. А як навчатимуться школярі Харківщини – вирішать ближче до початку навчального року.