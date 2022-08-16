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В Лисичанську загинули майже сто російських військових, - Гайдай

Раніше у Попасній загинуло більше сотні “вагнерівців”.

В Лисичанську загинули майже сто російських військових, - Гайдай

В результаті вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинуло близько ста не рядових військовослужбовців РФ.  

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.  

Він зазначив, що загиблі були з другого армійського корпусу армії РФ. 

Гайдай також нагадав, що на тимчасово окупованих територіях працюють українські партизани. 

 

Нагадаємо, від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

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