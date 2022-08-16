В Лисичанську загинули майже сто російських військових, - Гайдай

В результаті вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинуло близько ста не рядових військовослужбовців РФ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що загиблі були з другого армійського корпусу армії РФ.
Гайдай також нагадав, що на тимчасово окупованих територіях працюють українські партизани.
Нагадаємо, від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.