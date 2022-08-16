В Лисичанську загинули майже сто російських військових, - Гайдай

Раніше у Попасній загинуло більше сотні “вагнерівців”.

В результаті вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинуло близько ста не рядових військовослужбовців РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що загиблі були з другого армійського корпусу армії РФ.

Гайдай також нагадав, що на тимчасово окупованих територіях працюють українські партизани.

Нагадаємо, від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.