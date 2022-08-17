З України вийшли ще чотири судна з продовольством, – Міноборони Туреччини

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня, вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшника та олію.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшника та соняшникову олію", – йдеться в повідомленні.

Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.



Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з угодою між Україною, Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду уклала Росія.