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З України вийшли ще чотири судна з продовольством, – Міноборони Туреччини

Відвантаження зерна триває у плановому режимі.

З України вийшли ще чотири судна з продовольством, – Міноборони Туреччини
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня, вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшника та олію.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшника та соняшникову олію", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з угодою між Україною, Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду уклала Росія. 

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