Країна не хоче послаблювати свою оборону.

Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Protothema.

Як заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, будь-яка підтримка України не повинна відбуватися за рахунок послаблення оборони Греції.

Він зазначив, що переговори про заміну грецких БМП-1 на сучасні німецькі бронемашини типу Marder1A3 ще тривають. Після отримання сучасної техніки Греція має передати БМП-1 Україні.

Нагадаємо, американське військове керівництво високо оцінило рівень підготовки українських військових. Зокрема, бійці ЗСУ ефективно використовують надані США РСЗВ HIMARS.