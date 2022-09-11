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Греція не відправлятиме ЗРК С-300 в Україну

Країна не хоче послаблювати свою оборону.

Греція не відправлятиме ЗРК С-300 в Україну
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300
Фото: militaryarms.ru

Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Protothema.

Як заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, будь-яка підтримка України не повинна відбуватися за рахунок послаблення оборони Греції.

Він зазначив, що переговори про заміну грецких БМП-1 на сучасні німецькі бронемашини типу Marder1A3 ще тривають. Після отримання сучасної техніки Греція має передати БМП-1 Україні

Нагадаємо, американське військове керівництво високо оцінило рівень підготовки українських військових. Зокрема, бійці ЗСУ ефективно використовують надані США РСЗВ HIMARS.

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