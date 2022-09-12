У Кривому Розі зареєстровано вже 63 тисячі переселенців, - Вілкул

До Кривого Рогу продовжують прибувати вимушені переселенці, загалом у місті їх зареєстровано вже майже 63 тисячі.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що насправді у місті перебувають вже до 75 тис. переселенців. Цього тижня міська влада організовала евакуацію людей зі звільнених територій, для чого були задіяні комунальні машини швидкої допомоги та комунальні автобуси.

Вілкул зазначив, що вже 144 тис. криворізьких сімей одержали від міста безкоштовні продуктові набори.

Мер Кривого Рогу розповів, що у місті готовність багатоквартирного житлового фонду міста складає вже понад 98%. Із 98 котелень підготовлено 96.

Нагадаємо, влада Київщини співпрацює з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень. Також є наміри закупити дизельні генератори для громад області.