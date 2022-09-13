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На робочих місцях через бойові дії загинули 163 українці

Постраждало 555 людей.

На робочих місцях через бойові дії загинули 163 українці
Наслідки обстрілів у Вінниці
Фото: ДСНС у Telegram

Під час виконання трудових обов’язків з початку війни в Україні постраждали 555 працівників, а 163 з них загинули.

Про це повідомив Фонд соціального страхування.

“З початку війни на підприємствах України зафіксовано 555 постраждалих внаслідок бойових дій працівників (+6 за останній тиждень). З них під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії загинули 163 українці”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше потерпілих серед працівників підприємств є у Києві – 97, 32 з них отримали смертельні травми. 

Далі йде Миколаївська область – 69 постраждали (26 померли), Дніпропетровська – 53 (11), Донецька область – 52 (10) і Харківська – 46 (9).

Статистика не включає військовослужбовців, поліцейських, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органи і підрозділи цивільного захисту ДСНС.

Нагадаємо, щонайменше тисяча цивільних у місті Ізюмі загинула внаслідок збройної агресії окупантів.

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