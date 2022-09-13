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Голова МЗС Кулеба обговорив із очільником європейської дипломатії Боррелем контрнаступ України

Українська сторона просила у ЄС зброю та фінансову допомогу.

Голова МЗС Кулеба обговорив із очільником європейської дипломатії Боррелем контрнаступ України
Фото: МЗС

Голови європейської та української дипломатії обговорили просування контрнаступу України та підтримку України.

Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

“Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допоможіть Україні дати відсіч, тисніть на Росію санкціями та підтримайте партнерів у всьому світі”, - написав Боррель.

Водночас Дмитро Кулеба зазначив, що Жозеп Боррель подзвонив, щоб висловити своє захоплення та повагу до сил оборони України, які звільняють нові території від російської окупації. 

“Він досліджував подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я просив зброю, санкції, фінансову допомогу”, - написав Кулеба.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва поспілкувався з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

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