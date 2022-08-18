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Естонія надасть Україні додаткове озброєння, а також польовий госпіталь

Серед військової допомоги - міномети і протитанкові засоби.

Естонія надасть Україні додаткове озброєння, а також польовий госпіталь
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Нині влада Естонії ухвалила рішення виділити для України ще один пакет військової допомоги, передає Postimees.

До нього включити міномети і протитанкові засоби. Також естонці хочуть долучитися до навчання українських військовослужбовців у Британії, а ще - направити в нашу державу польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, хоча зброя Заходу дедалі частіше "виходить на поле бою, наша моральна відповідальність – продовжувати підтримувати Україну".

"Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо ми ще маємо зброю, яку ми можемо послати українцям, це потрібно зробити", - додав Певкур.

Нагадаємо, від сьогодні Естонія припинила пускати росіян із шенгенськими візами.

Напередодні інформаційні ресурси країни зазнали масованої кібератаки.

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