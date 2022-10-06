Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

На прикордонні території Сумської області росіяни вчора з безпілотників скинули вибухівку

Також ворожа армія стріляла з мінометів і ствольної артилерії.

На прикордонні території Сумської області росіяни вчора з безпілотників скинули вибухівку
Фото: Державна прикордонна служба

За минулу добу російські військові з безпілотників скинули чотири вибухові пристрої на територію Семенівської громади Сумської області. Також ворог стріляв по прикордонню з мінометів і артилерії.

Під ворожим вогнем опинилися території Есманської, Середино-Будської громад Сумської і Новгород-Сіверської та Семенівської громад Чернігівської областей. Про це повідомили в Державній прикордонній службі

"Новгород-Сіверську громаду ствольна артилерія росіян обстріляла з району населеного пункту Случевськ – 15 «прильотів». По Середино-Будській громаді зі сторони населеного пункту Грудська російська армія била мінометами, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне господарство. Прикордоння Есманської громади потерпало від ворожого артобстрілу – 20 «прильотів» з боку російського села Круглая Поляна", – додали прикордонники. 

Фото: dpsu

Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, за словами голови Сумської ОВА, на території Росії за 120 км від державного кордону з Україною зафіксовано розміщення свіжомобілізованих окупантів. Ударних угруповань для атаки станом на 4 жовтня виявлено не було. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також