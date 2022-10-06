На прикордонні території Сумської області росіяни вчора з безпілотників скинули вибухівку

Також ворожа армія стріляла з мінометів і ствольної артилерії.

За минулу добу російські військові з безпілотників скинули чотири вибухові пристрої на територію Семенівської громади Сумської області. Також ворог стріляв по прикордонню з мінометів і артилерії.

Під ворожим вогнем опинилися території Есманської, Середино-Будської громад Сумської і Новгород-Сіверської та Семенівської громад Чернігівської областей. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Новгород-Сіверську громаду ствольна артилерія росіян обстріляла з району населеного пункту Случевськ – 15 «прильотів». По Середино-Будській громаді зі сторони населеного пункту Грудська російська армія била мінометами, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне господарство. Прикордоння Есманської громади потерпало від ворожого артобстрілу – 20 «прильотів» з боку російського села Круглая Поляна", – додали прикордонники.

Фото: dpsu

Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, за словами голови Сумської ОВА, на території Росії за 120 км від державного кордону з Україною зафіксовано розміщення свіжомобілізованих окупантів. Ударних угруповань для атаки станом на 4 жовтня виявлено не було.