Західну Україну засипає снігом (фото)

У суботу на Заході України випав перший сніг. У Гідрометеоцентрі попереджали про значні зміни погодніх умов. У всіх областях вже готуються працювати комунальники зі снігоприбиральною технікою.

У Львівській області дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки. Як зазначив голова Львівської ОВА від ранку на Східницькому перевалі вже працює техніка.

Також, яскраві кадри засніжених Карпат на Буковині опублікував голова Селятинської громади Вижниччини Валерій Полянчук.

Фото: Сергій Полянчук

Фото: Сергій Полянчук

У Волинській області адміністрація в Шацького лісництва опублікувала фото засніжених лісів Волині.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах вирувала снігова негода. Синоптики попереджали про ймовірне погіршення погодних умов на Заході України.