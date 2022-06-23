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Загинув Народний герой України Андрій Верхогляд із 72 бригади

У 2017 році разом із Андрієм Кизилом він взяв позицію “Алмаз” під Авдіївкою.

Загинув Народний герой України Андрій Верхогляд із 72 бригади
Фото: Володимир Рунець у Facebook

Військовослужбовець 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців старший лейтенант Збройних сил України Андрій Верхогляд загинув у боях з російськими окупантами.

Про це повідомила в Telegram 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

“Ми платимо занадто велику ціну кожної миті... Україна втратила ще одного Героя. Андрій Верхогляд "Лівша"... Немає слів... Щирі співчуття родині, близьким, рідним та побратимам. Війна триває... Помстимося!”, – йдеться в повідомленні.

 

Андрій Верхогляд "Лівша" – офіцер ЗСУ. Він народився в місті Новоград-Волинський Житомирської області, у родині військовослужбовців. Дід, батько й брат – військові. Коли почалася війна, він навчався на 2-му курсі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Він нагороджений недержавною нагородою Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція “Алмаз”).

Нагадаємо, учора на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним, який загинув у боях з російськими окупантами.

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