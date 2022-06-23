Турецький БПЛА "Akıncı", створений компанією "Baykar Makina", на якому стоїть двигун українського виробництва, встановив новий рекорд висоти.

Про це повідомив у Twitter технічний директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

“Akıncı знову побив свій національний авіаційний рекорд висоти – 45 118 футів”, – написав він.

Sevdamız kuşun kanadında,

Hayat sırrının suyunu bulutların zirvesinde ararken.#AKINCI kendine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu tekrar kırdı: 45.118 ft#AKINCI broke its own previous record again for an altitude acheived by a native-made aircraft in Türkiye:



45,118 ft. pic.twitter.com/ZhhIZ6riDJ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 22, 2022

Попередній рекорд БПЛА Akıncı встановив у квітні цього року, здійснивши політ на висоті 35 тисяч футів.

Нагадаємо, за добу через фонд Сергія Притули українці назбирали на два з трьох Байрактарів.