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Створений Baykar Makina безпілотник із двигуном українського виробництва встановив рекорд висоти

БПЛА "Akıncı" піднявся на 45 118 футів.

Створений Baykar Makina безпілотник із двигуном українського виробництва встановив рекорд висоти
Скріншот відео
Фото: Сельчук Байрактар у Twitter

Турецький БПЛА "Akıncı", створений компанією "Baykar Makina", на якому стоїть двигун українського виробництва, встановив новий рекорд висоти.

Про це повідомив у Twitter технічний директор Baykar Makina Сельчук Байрактар.

“Akıncı знову побив свій національний авіаційний рекорд висоти – 45 118 футів”, – написав він.

Попередній рекорд БПЛА Akıncı встановив у квітні цього року, здійснивши політ на висоті 35 тисяч футів.

Нагадаємо, за добу через фонд Сергія Притули українці назбирали на два з трьох Байрактарів

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