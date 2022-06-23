​Україна очікує на постачання нових видів озброєння від Заходу, – Маляр

Через такі повідомлення та дії російської агентури плани зривалися. Деякі українські “блогери” також транслюють російську пропаганду щодо невиконання Україною зобов'язань по використанню поставленої зброї.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“У нас є потреби (у зброї), щоб зупинити ворога. Та є потреби, щоб повернути нещодавно тимчасово окуповані території. Геть інші потреби, якщо ми говоримо про повернення усіх окупованих територій. Більше того, у нас змінюється характер війни. Якщо у лютому-березні ми говорили про одну динаміку та потреби ЗСУ, то зараз говоримо про зовсім інше. Тобто це не статична якась цифра, яка всю війну буде однаковою”, – заявила вона.

Маляр наголосила, що станом на зараз продовжується активна співпраця з західними партнерами щодо постачання зброї.

“Відбуваються визначальні події на міжнародному рівні. Тому очікуємо на цю допомогу, оскільки ми бачимо, що західний світ розуміє небезпеку не лише для України. Насправді Україна є на сьогодні щитом для Європи. Наші захисники та захисниці гинуть не лише за Україну, а й за те, щоб Росія прямо зараз не пішла до західних країн, бо російські апетити значно більше, ніж територія України”.

Вона закликала не оприлюднювати інформацію щодо планів постачання конкретного озброєння та укладання договорів. Оскільки через такі повідомлення та дії російської агентури такі плани зривалися.

“На початку повномасштабного вторгнення дійсно були прецеденти, коли зривалися підписані контракти. Або вже зривалися контракти на стадії постачання. Тому ми повинні все це усвідомлювати… Тому ми дуже стримані щодо цього, бо Росія всіляко намагається цьому зашкодити”.

Заступниця міністра навела приклад, коли окупант “подавав інформацію через афілійованих до нього спікерів, блогерів та людей, які мають багато підписників, у яких є довіра в Україні. Вони повідомляли нібито інсайдерську інформацію, що тут якось не так розподіляється зброя, якось не так використовується. І це були мільйоні переглядів”.

Маляр пояснила, що контроль над використанням зброї зі сторони західних партнерів відбувається системно.

“Щоб ніхто не вірив повідомленням російської пропаганди та агентури, скажу, що система контролю дуже жорстка. Якщо не виконуємо зобов'язання та сподівання по розподілу та використанню зброї, то вона просто не буде надходити наступного разу. Ці системи контролю створені відповідно до усіх вимог ЄС та США… Тому вкрай важливо, якщо ви чуєте від цих спікерів, які нібито проти Путіна та за Україну, але починають руйнувати наш імідж надійного партнера, то всі мають розуміти – це російська інформаційна диверсія”.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, ще не розпочав діяти.