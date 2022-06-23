Росіяни мають вогневу перевагу, тому ЗСУ ведуть маневрену оборону, – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє, що українські війська змушені вести маневрену оборону й займати вигідніші рубежі та позиції через вогневу перевагу на боці російських окупантів.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram.

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний говорив про те, що найскладніша ситуація – на Луганщині, де противник має вирішальну перевагу в артилерії. Тому якнайшвидший перехід ЗСУ на озброєння НАТівського зразка збереже життя українців та наші території.