Повідомили про підозру одному з начальників так званого "державного банку ЛНР"

Прокурори Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганщини повідомили про підозру начальнику Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР".

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що протягом березня-квітня 2022 року 37-річний чоловік добровільно обійняв посаду начальника Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР", де наразі діє окупаційна адміністрація рф", - зазначили в прокуратурі.

Підозрюваному загрожує ув'язнення терміном до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю на строк до 15 років і з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Луганщині ексмайор міліції отримав посаду начальника Сватівської "міліції" в ОРЛО. А депутату Енергодарської міської ради оголосили про підозру у колаборанстві; він очолив новостворений незаконний орган влади – "Раду самоорганізації міста".