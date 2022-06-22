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Мешканцю Волині оголосили підозру за продаж гуманітарки, - прокуратура

Волонтера підозрюють у продажі привезенних для фронту автомобілів.

Мешканцю Волині оголосили підозру за продаж гуманітарки, - прокуратура
Фото: Пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури

35-річному жителю Волинської області повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги - легкових авто Volkswagen Touran, Hyundai Santa FE та KIA Sorento.

Про це повідомила пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, представник громадської волонтерської організації, що займається, зокрема, поставками гуманітарних вантажів з країн ЄС, налагодив незаконний механізм збуту легкових авто. Він нібито складав фіктивні документи про їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

Серед іншого, через митний кордон України було ввезено та задекларовано як гуманітарну допомогу легкові автомобілі Hyundai Santa FE, KIA Sorento та Volkswagen Touran. У подальшому підозрюваний доставив їх до Кропивницького, щоб збути їх за готівку місцевому мешканцю. 

Фото: Пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагадаємо, у Києві оголосили бізнесмену підозру за налагодження механізму продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Євросоюзу та США.

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