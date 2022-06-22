Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти спалюють тіла своїх вбитих, - ГУР Міноборони

Місцеві мешканці скаржились на трупний запах.

Окупанти спалюють тіла своїх вбитих, - ГУР Міноборони
Фото: Слово і діло

Після того, як ЗСУ в районі Нової Каховки на Херсонщині завдали ударів по окупантам, росіяни вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. Там тіла загарбників були спалені у котловані з автомобільними шинами.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони. 

Крім того, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Окупанти вимагають надати їм довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. 

В разі відмови надати довідку загарбники погрожують розправою. А у разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Деякі лікарі через це були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.

Студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного у Мелітополі ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету. До 95% слухачів продовжать навчання, якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України. 

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати в них тіла вбитих російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також