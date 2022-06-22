Окупанти спалюють тіла своїх вбитих, - ГУР Міноборони

Після того, як ЗСУ в районі Нової Каховки на Херсонщині завдали ударів по окупантам, росіяни вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. Там тіла загарбників були спалені у котловані з автомобільними шинами.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

Крім того, в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Окупанти вимагають надати їм довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я.

В разі відмови надати довідку загарбники погрожують розправою. А у разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Деякі лікарі через це були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.

Студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного у Мелітополі ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету. До 95% слухачів продовжать навчання, якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати в них тіла вбитих російських окупантів.