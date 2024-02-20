Оператори 8-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку знищили техніку та особовий склад росіян.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“У своєму районі відповідальності екіпаж БпАК виявив рух ворожої техніки. Провівши дорозвідку об’єктів, оператори ССО нанесли по ним удар FPV-дронами”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів бійці ССО знищили:
- БТР
- БМП
- інженерну техніку
Також українські захисники пошкодили дві БМП.
Крім цього, екіпаж БпАК вдарив по особовому складу росіян. Окупанти намагалися ухилитися від ударних дронів ССО, але четверо з них були знищені, ще один отримав поранення.
- Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Бійцям вдалося зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет". Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
- Група бійців Сил спеціальних операцій знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на південному напрямку.