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Керівник ГУР: росіяни адаптуються під наявну зброю і тактику, тому потрібна значна кількість далекобійних систем

Буданов назвав основну потребу, з якою можуть допомогти міжнародні союзники. 

Керівник ГУР: росіяни адаптуються під наявну зброю і тактику, тому потрібна значна кількість далекобійних систем
Керівник ГУР МО Кирило Буданов під час форуму
Фото: Макс Требухов

Україна насамперед потребує далекобійної зброї, оскільки РФ вміло перелаштовується під наявні системи та зміну тактики, сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".

Такої ситуації на полі бою, як в 2022, вже не буде, додав він. Тому потрібні значні обсяги далекобійної зброї.

"Це дозволить переламати ситуацію, яка склалася зараз, з певної стагнації", – додав він.

Буданов зазначив, що українські дії всередині Росії вже мають певний вплив на керівництво Росії.

"Вже не такі вони впевнені в собі в цих питаннях, коли в них було все нормально. Останній раз удари по Москві наносились в 43-му році. Це трошки так давненько", – сказав він.

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