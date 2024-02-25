Керівник ГУР: росіяни адаптуються під наявну зброю і тактику, тому потрібна значна кількість далекобійних систем

Україна насамперед потребує далекобійної зброї, оскільки РФ вміло перелаштовується під наявні системи та зміну тактики, сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".
Такої ситуації на полі бою, як в 2022, вже не буде, додав він. Тому потрібні значні обсяги далекобійної зброї.
"Це дозволить переламати ситуацію, яка склалася зараз, з певної стагнації", – додав він.
Буданов зазначив, що українські дії всередині Росії вже мають певний вплив на керівництво Росії.
"Вже не такі вони впевнені в собі в цих питаннях, коли в них було все нормально. Останній раз удари по Москві наносились в 43-му році. Це трошки так давненько", – сказав він.
- У 2023 вибухи в російській столиці лунали часто. Їхньою причиною були українські безпілотники. 26 листопада москвичі мали змогу спостерігати масовану атаку.