У Києві сьогодні попрощалися з Степаном Хмарою

Дисидента та борця за незалежність України поховали на Байковому кладовищі.

Сьогодні в Києві попрощалися з політиком Степаном Хмарою, якого поховали на Байковому кладовищі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Він до останнього подиху вболівав і боровся за Україну − вільну й демократичну державу. Проживши дуже складне життя, він завжди говорив те, що думає. Ніколи не зраджував своїм переконанням і не йшов на компроміси із совістю”, − зазначив мер.

Кличко додав, що такого морального авторитета Україні дуже не вистачатиме.

Степан Хмара помер на 87-му році життя. Останнім часом політик хворів, восени йому підтвердили важкий діагноз.

Життя дисидента