Віцепрем'єрка Ірина Верещук подала заяву про відставку

Сьогодні, 3 вересня, віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що подала заяву про відставку.
“Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, - написала вона.
Ірина Верещук подякувала президенту, премʼєру та членам уряду, народним депутатам та команді Мінреінтеграції.
Що передувало
- До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.
- Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна Віталія Коваля.
- Парламент отримав заяву про відставку від віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Джерела LB.ua повідомили, що віцепрем'єрка перебере на себе функції міністра юстиції Дениса Малюськи.
- 3 вересня Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу президента.