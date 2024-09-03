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Віцепрем'єрка Ірина Верещук подала заяву про відставку

Про причини такого рішення Верещук не повідомила.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук подала заяву про відставку
Ірина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 3 вересня, віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що подала заяву про відставку.

“Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, - написала вона.

Ірина Верещук подякувала президенту, премʼєру та членам уряду, народним депутатам та команді Мінреінтеграції.

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