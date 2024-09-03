Віцепрем'єрка Ірина Верещук подала заяву про відставку

Про причини такого рішення Верещук не повідомила.

Сьогодні, 3 вересня, віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що подала заяву про відставку.

“Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку”, - написала вона.

Ірина Верещук подякувала президенту, премʼєру та членам уряду, народним депутатам та команді Мінреінтеграції.

Що передувало