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Зеленський звільнив Шурму з посади заступника глави ОПУ

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Зеленський звільнив Шурму з посади заступника глави ОПУ
Ростислав Шурма
Фото: Макс Требухов

3 вересня Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу Президента.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті документа.

Посадовець курував в ОПУ енергетичний блок.

  • Цьогоріч у лютому НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо Шурми. Агентство повідомило, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
  • У 2022 Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, де сам головував. Учасниками засідань були ключові інституції, дотичні до сфери енергетики. НАЗК встановило, що рідний брат Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.
  • Сам Ростислав Шурма з 2019 по 2021 входив до складу наглядової ради інвестфонду "Геліос", що є співзасновником трьох компаній брата.
  • Посадовець назвав тоді дії НАЗК дискредитацією.
  • У березні 2024-го Печерський районний суд Києва закрив провадження стосовно адміністративного правопорушення Шурми.
  • Раніше Юрій Ніколов та Антоніна Волкотруб у статті «Венчурна мотрійка Шурми на мільярди» писали, що родина заступника Єрмака володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди. 
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