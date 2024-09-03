Зеленський звільнив Шурму з посади заступника глави ОПУ

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті документа.

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