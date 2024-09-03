Зеленський звільнив Шурму з посади заступника глави ОПУ

3 вересня Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу Президента.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті документа.
Посадовець курував в ОПУ енергетичний блок.
- Цьогоріч у лютому НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо Шурми. Агентство повідомило, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
- У 2022 Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, де сам головував. Учасниками засідань були ключові інституції, дотичні до сфери енергетики. НАЗК встановило, що рідний брат Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.
- Сам Ростислав Шурма з 2019 по 2021 входив до складу наглядової ради інвестфонду "Геліос", що є співзасновником трьох компаній брата.
- Посадовець назвав тоді дії НАЗК дискредитацією.
- У березні 2024-го Печерський районний суд Києва закрив провадження стосовно адміністративного правопорушення Шурми.
- Раніше Юрій Ніколов та Антоніна Волкотруб у статті «Венчурна мотрійка Шурми на мільярди» писали, що родина заступника Єрмака володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди.