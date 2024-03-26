ЦПК: Печерський райсуд закрив провадження про адміністративне порушення заступника голови ОПУ Шурми

Печерський районний суд Києва учора закрив провадження стосовно адміністративного правопорушення заступника керівника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Про це повідомив голова Центру протидії корупції.
Рішення про закриття ухвалила суддя Світлана Шапутько, про ймовірний зв'язок якої з іншим заступником керівника Офісу президента, Олегом Татаровим, йшлося в розслідуванні hromadske.
Судове рішення поки що не опубліковане.
- Національне агентство з питань запобігання корупції в лютому склало щодо Ростислава Шурми протокол через ймовірний конфлікт інтересів: у 2022 він організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, де сам головував. Учасниками засідань були ключові інституції, дотичні до сфери енергетики.
- Шурма мав приватний інтерес у цій сфері, і він не повідомив про конфлікт інтересів. При цьому рішення комітету сприяли виплатам фірмам його брата.
- Шурма після складання протоколу НАЗК назвав його "юридично нікчемним документом" і сказав, що НАЗК має захистити свій документ у суді, аби він набув чинності.
- Компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.
- Ростислав Шурма визнав це, але стверджував, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим".
- За даними ZN.UA, родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди.