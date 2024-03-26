ЦПК: Печерський райсуд закрив провадження про адміністративне порушення заступника голови ОПУ Шурми

Печерський районний суд Києва учора закрив провадження стосовно адміністративного правопорушення заступника керівника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Про це повідомив голова Центру протидії корупції.

Рішення про закриття ухвалила суддя Світлана Шапутько, про ймовірний зв'язок якої з іншим заступником керівника Офісу президента, Олегом Татаровим, йшлося в розслідуванні hromadske.

Судове рішення поки що не опубліковане.