​У Сумах починають будівництво модульного містечка для ВПО

В Сумах заклали початок будівництва модульного містечка для ВПО, проєкт реалізує Товариство Українського Червоного Хреста за фінансової підтримки Шведського Червоного Хреста.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Це містечко передбачене для тих, хто втратив свої домівки внаслідок війни чи евакуювався з прикордонних територій.

Розпочався перший етап будівництва вартістю 110 млн гривень, який передбачає закладення комунікацій під цілісний комплекс та зведення двох перших двоповерхових будинків на 32 одно- та двоповерхових квартири з їх повним облаштуванням.

Будівництво планують закінчити протягом 3 місяців, після чого тут зможуть оселитися перші 100 осіб.

На нижніх поверхах будинків будуть облаштовані помешкання, адаптовані для потреб маломобільних груп населення, зокрема, для осіб з інвалідністю, людей похилого віку.

Також пріоритет у забезпеченні житлом надаватиметься також багатодітним родинам тощо.

Весь проєкт складається із 6 будинків для ВПО на 96 квартир та 2 будинків під адміністративні приміщення, також у містечку буде власне укриття.

Загальна вартість проєкту 385 млн гривень, його планують звести протягом 1 року.