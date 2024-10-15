Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Олег Сенцов: «Я точно ще зніму фільм про війну. Але нескоро — після перемоги»
Олег Сенцов: «Я точно ще зніму фільм про війну. Але нескоро — після перемоги»
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Сумах починають будівництво модульного містечка для ВПО

Будівництво першого етапу проєкту планують закінчити протягом 3 місяців.

​У Сумах починають будівництво модульного містечка для ВПО
​У Сумах починають будівництво модульного містечка для ВПО
Фото: Сумська ОВА

В Сумах заклали початок будівництва модульного містечка для ВПО, проєкт реалізує Товариство Українського Червоного Хреста за фінансової підтримки Шведського Червоного Хреста.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Це містечко передбачене для тих, хто втратив свої домівки внаслідок війни чи евакуювався з прикордонних територій.

Розпочався перший етап будівництва вартістю 110 млн гривень, який передбачає закладення комунікацій під цілісний комплекс та зведення двох перших двоповерхових будинків на 32 одно- та двоповерхових квартири з їх повним облаштуванням. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Будівництво планують закінчити протягом 3 місяців, після чого тут зможуть оселитися перші 100 осіб.

На нижніх поверхах будинків будуть облаштовані помешкання, адаптовані для потреб маломобільних груп населення, зокрема, для осіб з інвалідністю, людей похилого віку. 

Також пріоритет у забезпеченні житлом надаватиметься також багатодітним родинам тощо.

Весь проєкт складається із 6 будинків для ВПО на 96 квартир та 2 будинків під адміністративні приміщення, також у містечку буде власне укриття. 

Загальна вартість проєкту 385 млн гривень, його планують звести протягом 1 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies