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КНДР заявила про бажання 1,4 мільйона людей приєднатися до армії

Країна загострює войовничу риторику на тлі повідомлень про долучення до російської агресії.

КНДР заявила про бажання 1,4 мільйона людей приєднатися до армії
Фото: EPA/UPG

Державні пропагандистські ЗМІ Північної Кореї заявили про бажання 1,4 мільйона молодих людей доєднатися або повернутися до армії на хвилі загострення войовничих настроїв з боку керівництва диктаторської країни.

Як пише Reuters, медіа звітують про те, що добровольці "прагнуть взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції".

Повідомлення з'явилося на наступний день після того, як КНДР підірвала дороги та залізниці, які з'єднують її з південною демократичною частиною півострова. Раніше режим Кім Чен Ина оприлюднив ядерні погрози на адресу сусідів.

Українська влада стверджує, що Північна Корея фактично "включилася" до російської загарбницької війни. Факт залучення військових КНДР до ворожої армії викликав стурбованість з боку США.

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