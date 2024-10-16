РФ тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів"

Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів".
Про це повідомили у ВМС.
У Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.