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РФ тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів"

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

РФ тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. 

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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