РФ тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів"

Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії загальним залпом до 16 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

У Чорному морі присутні 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.