Окупанти обстріляли Харківщину КАБами та БПЛА. Загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізно ввечері, біля 21:15 поблизу Харкова відбувся обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.
Близько 15:30 окупанти атакували с. Кругляківка Куп'янського району. Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.
Біля 15:00 у м. Куп‘янськ через удар з FPV-дроном пошкоджено автівку.
- На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.
У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності обстрілів.