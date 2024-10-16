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Окупанти обстріляли Харківщину КАБами та БПЛА. Загинув чоловік

Пошкоджені будинки та авто.

Окупанти обстріляли Харківщину КАБами та БПЛА. Загинув чоловік
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Окупанти обстріляли Харківщину КАБами та БПЛА. Загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Пізно ввечері, біля 21:15 поблизу Харкова відбувся обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.

Близько 15:30 окупанти атакували с. Кругляківка Куп'янського району. Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.

Біля 15:00 у м. Куп‘янськ через удар з FPV-дроном пошкоджено автівку. 

  • На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності  обстрілів. 

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