Пошкоджені будинки та авто.

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Окупанти обстріляли Харківщину КАБами та БПЛА. Загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері, біля 21:15 поблизу Харкова відбувся обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.

Близько 15:30 окупанти атакували с. Кругляківка Куп'янського району. Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.

Біля 15:00 у м. Куп‘янськ через удар з FPV-дроном пошкоджено автівку.

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

У Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності обстрілів.