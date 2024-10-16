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Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції для реалізації Плану Перемоги

Головком обговорив з начальником штабу оборони Тоні Радакіним ураження російських об'єктів. 

Сирський: Британія опрацьовує власні пропозиції для реалізації Плану Перемоги
Фото: тг-канал Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський обговорив з начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним можливості ураження ворожих об'єктів у оперативній і стратегічній глибині.

За словами Сирського, британська сторона зараз опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Також під час розмови йшлося про постачання техніки та озброєння, підготовку військових і підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

"Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів", – додав головком.

Окремо він проінформував Радакіна про актуальне становище на полі бою.

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