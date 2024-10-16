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Шестеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області

Ворог пошкодив не менше десяти житлових будинків. 

Шестеро людей поранені внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області
Окупанти (ілюстративне)
Фото: змі окупантів

Унаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області поранені шестеро цивільних.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний Маяк, Милове та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі", – сказав він. 

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