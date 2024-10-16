У Київській області внаслідок падіння уламків частково зруйновано будинок (доповнено)

На щастя, минулося без поранених.

У Київській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено приватний будинок. Загиблих і поранених немає.

Будівля зазначала часткових руйнувань. Про наслідки атаки повідомили в ДСНС України.

"На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок", – ідеться у повідомленні.

Згодом керівник Київської ОВА уточнив, що руйнування будинку відбулося в садовому товаристві.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан", – сказав він.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.