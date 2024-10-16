У Київській області внаслідок падіння уламків частково зруйновано будинок (доповнено)

У Київській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено приватний будинок. Загиблих і поранених немає.
Будівля зазначала часткових руйнувань. Про наслідки атаки повідомили в ДСНС України.
"На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок", – ідеться у повідомленні.
Згодом керівник Київської ОВА уточнив, що руйнування будинку відбулося в садовому товаристві.
"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з садових товариств сталося загоряння приватного будинку. Пожежа ліквідована. Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан", – сказав він.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Цієї ночі росіяни атакували Україну понад 130 ударними БпЛА типу Shahed. Захисники збили 51 безпілотник, ще 60 були локаційно втрачені, а близько 20 станом на ранок продовжували перебувати в українському повітряному просторі.
- ППО працювала в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.