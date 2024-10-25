Цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі

ХАМАС поки що участі не підтверджували.

Цього тижня ізраїльська делегація прибуде до Дохи на перші з серпня переговори щодо припинення вогню в Смузі Гази. Про це повідомили американські та катарські посадовці, пише Telegraph.

Речник прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що представники країни прибудуть до Дохи в неділю. Але поки незрозуміло, чи погодилися брати участь у ХАМАС.

Посадовець ХАМАС раніше в коментарі AFP казав, що їхня делегація зустрічалася з єгипетськими посадовцями в четвер у Каїрі.

США сподіваються, що вбивство лідера ХАМАС примусить їх сісти за стіл переговорів, хоча терористична група звинувачувала в зриві домовленостей Ізраїль.