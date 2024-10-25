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Цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі

ХАМАС поки що участі не підтверджували. 

Цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі
Фото: EPA/UPG

Цього тижня ізраїльська делегація прибуде до Дохи на перші з серпня переговори щодо припинення вогню в Смузі Гази. Про це повідомили американські та катарські посадовці, пише Telegraph.

Речник прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що представники країни прибудуть до Дохи в неділю. Але поки незрозуміло, чи погодилися брати участь у ХАМАС.

Посадовець ХАМАС раніше в коментарі AFP казав, що їхня делегація зустрічалася з єгипетськими посадовцями в четвер у Каїрі.

США сподіваються, що вбивство лідера ХАМАС примусить їх сісти за стіл переговорів, хоча терористична група звинувачувала в зриві домовленостей Ізраїль. 

  • Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває вже понад рік, відколи терористи атакували ізраїльтян і взяли заручників. Після цього сторони мали лише одне тижневе перемир'я, під час якого обмінялися частиною утримуваних людей. 
  • Окрім ХАМАС, Ізраїль веде боротьбу проти ліванської Хезболли, хуситів та іранських сил. 
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