Цього тижня в Катарі можуть відбутися перші з серпня переговори про припинення вогню в Газі

Цього тижня ізраїльська делегація прибуде до Дохи на перші з серпня переговори щодо припинення вогню в Смузі Гази. Про це повідомили американські та катарські посадовці, пише Telegraph.
Речник прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що представники країни прибудуть до Дохи в неділю. Але поки незрозуміло, чи погодилися брати участь у ХАМАС.
Посадовець ХАМАС раніше в коментарі AFP казав, що їхня делегація зустрічалася з єгипетськими посадовцями в четвер у Каїрі.
США сподіваються, що вбивство лідера ХАМАС примусить їх сісти за стіл переговорів, хоча терористична група звинувачувала в зриві домовленостей Ізраїль.
- Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває вже понад рік, відколи терористи атакували ізраїльтян і взяли заручників. Після цього сторони мали лише одне тижневе перемир'я, під час якого обмінялися частиною утримуваних людей.
- Окрім ХАМАС, Ізраїль веде боротьбу проти ліванської Хезболли, хуситів та іранських сил.