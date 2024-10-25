Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
ГоловнаСвіт

Гарріс і Трамп майже зрівнялися в опитуваннях у ключових штатах, але республіканець трохи попереду

У чотирьох штатах переважає Трамп. У двох – Гарріс.

Гарріс і Трамп майже зрівнялися в опитуваннях у ключових штатах, але республіканець трохи попереду
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

У семи ключових штатах відрив кандидатів у президенти Дональда Трампа і Камали Гарріс, згідно з останніми опитуваннями, зовсім незначний. У Неваді конкуренти мають взагалі рівний рівень підтримки: по 47,3%, пише BBC.

У чотирьох штатах переважає Трамп. У двох – Гарріс.

Перевага за республіканцем у Аризоні (48,6%, а в Камали – 46,8%), в Джорджиї (48,5% проти 47% в демократки), в Північній Кароліні (48,3% проти 47,1%) і в Пенсильванії (47,9% порівняно з 47,6% у Гарріс).

Представниця Демократичної партії переважає в Вісконсині (47,8%, де в конкурента 47,6%) та в Мічігані (47,7% проти 47%).

Фото: BBC

Станом на ранок опитування свідчили, що загалом по країні Камала Гарріс мала перевагу всього в 2% – 48% опитаних за неї, в той час як 46% наступним президентом воліли б бачити Дональда Трампа. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies