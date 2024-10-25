Гарріс і Трамп майже зрівнялися в опитуваннях у ключових штатах, але республіканець трохи попереду

У чотирьох штатах переважає Трамп. У двох – Гарріс.

У семи ключових штатах відрив кандидатів у президенти Дональда Трампа і Камали Гарріс, згідно з останніми опитуваннями, зовсім незначний. У Неваді конкуренти мають взагалі рівний рівень підтримки: по 47,3%, пише BBC.

У чотирьох штатах переважає Трамп. У двох – Гарріс.

Перевага за республіканцем у Аризоні (48,6%, а в Камали – 46,8%), в Джорджиї (48,5% проти 47% в демократки), в Північній Кароліні (48,3% проти 47,1%) і в Пенсильванії (47,9% порівняно з 47,6% у Гарріс).

Представниця Демократичної партії переважає в Вісконсині (47,8%, де в конкурента 47,6%) та в Мічігані (47,7% проти 47%).

Фото: BBC

Станом на ранок опитування свідчили, що загалом по країні Камала Гарріс мала перевагу всього в 2% – 48% опитаних за неї, в той час як 46% наступним президентом воліли б бачити Дональда Трампа.