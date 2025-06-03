Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Монголії йде з посади, не отримавши підтримки під час вотуму довіри

Це сталося після тижнів публічних протестів проти звинувачень у корупції.

Прем'єр-міністр Монголії йде з посади, не отримавши підтримки під час вотуму довіри
Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюн-Ердене пішов у відставку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюн-Ердене пішов у відставку, не отримавши достатньої підтримки під час вотуму довіри, пише DW з посиланням на заяву парламенту.

Це сталося після тижнів публічних протестів проти звинувачень у корупції.

Оюн-Ердене отримав лише 44 голоси у 126-місному парламенті, що значно менше 64, необхідних для збереження на посаді.

Після оголошення результатів Оюн-Ердене зазначив: “Для мене було честю служити своїй країні та народу в часи труднощів, включно з пандемією, війною та тарифами”. Він залишатиметься тимчасовим міністром, доки протягом 30 днів не буде призначено наступника.

Перед голосуванням Оюн-Ердене попередив, що вотум довіри може спричинити нестабільність і створити загрозу для демократії в країні.

“Якщо управління стане нестабільним, економічна ситуація погіршиться, і політичні партії не зможуть дійти консенсусу. Це може призвести до втрати громадськістю віри в парламентське правління та потенційно поставити нашу демократичну парламентську систему під загрозу колапсу”, – сказав він.

Support LB.ua

Колишня комуністична Монголія прийняла демократію після розпаду Радянського Союзу.

Минулого місяця Монгольська народна партія (МНП) Оюн-Ердене виключила Демократичну партію (ДП) з керівної коаліції після того, як деякі з її молодших законодавців підтримали заклики до відставки прем'єр-міністра.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies