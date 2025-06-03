Прем'єр-міністр Монголії йде з посади, не отримавши підтримки під час вотуму довіри

Це сталося після тижнів публічних протестів проти звинувачень у корупції.

Прем'єр-міністр Монголії Лувсаннамсраїн Оюн-Ердене пішов у відставку, не отримавши достатньої підтримки під час вотуму довіри, пише DW з посиланням на заяву парламенту.

Це сталося після тижнів публічних протестів проти звинувачень у корупції.

Оюн-Ердене отримав лише 44 голоси у 126-місному парламенті, що значно менше 64, необхідних для збереження на посаді.

Після оголошення результатів Оюн-Ердене зазначив: “Для мене було честю служити своїй країні та народу в часи труднощів, включно з пандемією, війною та тарифами”. Він залишатиметься тимчасовим міністром, доки протягом 30 днів не буде призначено наступника.

Перед голосуванням Оюн-Ердене попередив, що вотум довіри може спричинити нестабільність і створити загрозу для демократії в країні.

“Якщо управління стане нестабільним, економічна ситуація погіршиться, і політичні партії не зможуть дійти консенсусу. Це може призвести до втрати громадськістю віри в парламентське правління та потенційно поставити нашу демократичну парламентську систему під загрозу колапсу”, – сказав він.

Колишня комуністична Монголія прийняла демократію після розпаду Радянського Союзу.

Минулого місяця Монгольська народна партія (МНП) Оюн-Ердене виключила Демократичну партію (ДП) з керівної коаліції після того, як деякі з її молодших законодавців підтримали заклики до відставки прем'єр-міністра.