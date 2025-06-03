Британія інвестує 2 мільярди фунтів у військові безпілотники

Це має зробити армію Сполученого Королівства "у 10 разів більш летальною".

В межах анонсованого урядом Сполученого Королівства масштабного плану модернізації та озброєння військових сил Лондон інвестуватиме 2 мільярди фунтів у новітні засоби ведення бою - зокрема ударні безпілотники.

Як пише The Guardian, Британія має намір використати технічні і тактичні напрацювання, що стали можливими за час повномасштабної російсько-української війни.

За словами міністра оборони Джона Гілі, поєднання дешевих одноразових засобів ураження під орудою штучного інтелекту з міццю танків та артилерії "зробить британську армію у 10 разів більш летальною, ніж вона є зараз".

Згідно з підрахунками військових експертів, БПЛА різних типів призвели до 70% втрат обох сторін під час російського вторгнення. Фахівці попереджають, що дрони "знижують поріг для застосування збройних сил" і перетворюють війну на "один з перших, а не останніх варіантів розвитку подій".