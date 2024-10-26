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У ЄС похвалили президента Сербії за відмову їхати на саміт БРІКС

Александр Вучич надав перевагу зустрічам з європейськими лідерами.

У ЄС похвалили президента Сербії за відмову їхати на саміт БРІКС
Урсула фон дер Ляєн та Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі із сербським лідером Александром Вучичем віддала належне тому, що очільник балканської країни не поїхав до Росії на саміт контрольованої Кремлем організації БРІКС.

Як пише Associated Press, серський президент був запрошений до Казані, але відповів відмовою, не бажаючи переносити заплановане спілкування з фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністрами Греції та Польщі. 

Глава Єврокомісії заявила, що такий вибір "говорить сам за себе" і назвала свій приїзд до Белграда "чітким знаком того, що майбутнє Сербії - у Європейському Союзі".

Сам Вучич був обережним у прогнозах на майбутнє: його уряд не має бажання приєднуватися до антиросійських санкцій, що є однією з умов руху країни до членства у блоці. Тож він обмежився коментарем щодо того, що "Урсула наголосила на потребі більшої узгодженості із зовнішньою політикою ЄС - ми знаємо ці вимоги та розуміємо, які очікування на нас покладено". 

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