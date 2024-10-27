Україна отримає від Швеції гуманітарну допомогу на понад $10 млн

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі $10,4 млн, передає «Інтерфакс-Україна».

Ці кошти спрямують на задоволення збільшених потреб населення напередодні зимового періоду. Допомогу розподілять між чотирма організаціями.

Так, Український Червоний Хрест отримав 50 млн шведський крон; у центрі уваги підтримки, зокрема, гарантований доступ до тепла й електрики, продукти харчування, засоби гігієни, ліки й вода.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців отримало 20 млн крон – для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам у підготовці та захисті до і під час майбутньої зими.

ПРООН виділять 30 млн крон на розмінування.

Фонд ООН у галузі народонаселення отримає 10 млн крон на задоволення потреб жінок у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, запобігання сексуальному та гендерному насильству й надання підтримки тим, хто став жертвою насильства.