Наступного року для вступу до закладі вищої освіти знову проходитимуть мультипредметний тест

Наступного року вступники до закладів вищої освіти знову складатимуть мультипредметний тест для вступу на бакалаврат. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Національний мультипредметний тест (НМТ) складатиметься з чотирьох предметів, три з них – обов'язкові, пише "Освіта". Це "Українська мова", "Математика" та "Історія України".

Один предмет можна обрати: "Іноземну мову", "Біологію", "Географію", "Фізику", "Хімію" або ж "Українську літературу".