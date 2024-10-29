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Наступного року для вступу до закладі вищої освіти знову проходитимуть мультипредметний тест

Вперше НМТ вступники складали в 2022-му. 

Наступного року для вступу до закладі вищої освіти знову проходитимуть мультипредметний тест
Реєстрація кабінету вступника
Фото: nuft.edu.ua

Наступного року вступники до закладів вищої освіти знову складатимуть мультипредметний тест для вступу на бакалаврат. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Національний мультипредметний тест (НМТ) складатиметься з чотирьох предметів, три з них – обов'язкові, пише "Освіта". Це "Українська мова", "Математика" та "Історія України".

Один предмет можна обрати: "Іноземну мову", "Біологію", "Географію", "Фізику", "Хімію" або ж "Українську літературу".

  • До повномасштабного вторгнення для вступу до ВНЗ потрібно було скласти зовнішнє незалежне оцінювання – це окремий тест для кожного предмету. З 2022-го абітурієнти повинні проходити НМТ, що поєднує в одному тесті різні предмети. 
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