Уряд погодив створення Реєстру депортованих до РФ дітей

В Україні створять Реєстр дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України", – написав він у телеграмі.

також утворили Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України, та затверджено її склад.

"Затверджено Положення про Міжвідомчу комісію", – зазначив Мельничук.