Уряд погодив створення Реєстру депортованих до РФ дітей

В Україні створять Реєстр дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Затверджено Порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України", – написав він у телеграмі.
також утворили Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України, та затверджено її склад.
"Затверджено Положення про Міжвідомчу комісію", – зазначив Мельничук.
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