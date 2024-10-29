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Уряд погодив створення Реєстру депортованих до РФ дітей

Створили міжвідомчу комісію,яка займатиметься верифікацією відомомстей щодо дітей.

Уряд погодив створення Реєстру депортованих до РФ дітей
Фото ілюстративне
Фото: saveukraineua.org

В Україні створять Реєстр дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок створення, ведення, доступу до Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України", – написав він у телеграмі. 

також утворили Міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України, та затверджено її склад. 

"Затверджено Положення про Міжвідомчу комісію", – зазначив Мельничук. 

  • Станом на початок жовтня РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей.
  • Повертати дітей стає все складніше й буде ще гірше. Так вважає програмна директорка благодійної організації «СОС Дитячі Містечка в Україні» Дар’я Касьянова. Детальніше – у матеріалі LB.ua.
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