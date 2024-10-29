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Як ходити по гриби безпечно: МВС нагадало основні правила

Походи в ліс заборонені там, де є ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети. 

Як ходити по гриби безпечно: МВС нагадало основні правила
Фото: МВС

У міністерстві внутрішніх справ нагадали правила безпеки для грибників. Насамперед потрібно переконатися, що на відвідування лісів у регіоні немає заборони. Ліси в заборонених зонах можуть містити вибухонебезпечні предмети.

Якщо ви заблукали в лісі, потрібно зателефонувати за номерами 101, 102 або 112. Краще берегти заряд телефону, доки не прибуде допомога.

МВС також нагадало базові правила безпеки:

  • ознайомтеся з прогнозом погоди перед тим, як іти в ліс чи гори
  • вдягніть яскравий одяг, візьміть воду та їжу
  • використовуйте GPS або компас
  • зарядіть телефон і візьміть павер-банк
  • складіть маршрут і вивчіть місцевість, знайдіть орієнтири, повідомте близьким про маршрут
  • сплануйте так, щоб могти повернутися до сутінків

Фото: МВС у Facebook
Фото: МВС у Facebook

Фото: МВС у Facebook
Фото: МВС у Facebook

  • В Україні потенційно замінованими є понад 144 000 квадратних кілометрів. Збитки через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України за 2021 рік.
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