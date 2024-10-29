Як ходити по гриби безпечно: МВС нагадало основні правила

У міністерстві внутрішніх справ нагадали правила безпеки для грибників. Насамперед потрібно переконатися, що на відвідування лісів у регіоні немає заборони. Ліси в заборонених зонах можуть містити вибухонебезпечні предмети.
Якщо ви заблукали в лісі, потрібно зателефонувати за номерами 101, 102 або 112. Краще берегти заряд телефону, доки не прибуде допомога.
МВС також нагадало базові правила безпеки:
- ознайомтеся з прогнозом погоди перед тим, як іти в ліс чи гори
- вдягніть яскравий одяг, візьміть воду та їжу
- використовуйте GPS або компас
- зарядіть телефон і візьміть павер-банк
- складіть маршрут і вивчіть місцевість, знайдіть орієнтири, повідомте близьким про маршрут
- сплануйте так, щоб могти повернутися до сутінків
- В Україні потенційно замінованими є понад 144 000 квадратних кілометрів. Збитки через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України за 2021 рік.