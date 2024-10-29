Як ходити по гриби безпечно: МВС нагадало основні правила

Походи в ліс заборонені там, де є ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети.

У міністерстві внутрішніх справ нагадали правила безпеки для грибників. Насамперед потрібно переконатися, що на відвідування лісів у регіоні немає заборони. Ліси в заборонених зонах можуть містити вибухонебезпечні предмети.

Якщо ви заблукали в лісі, потрібно зателефонувати за номерами 101, 102 або 112. Краще берегти заряд телефону, доки не прибуде допомога.

МВС також нагадало базові правила безпеки:

ознайомтеся з прогнозом погоди перед тим, як іти в ліс чи гори

вдягніть яскравий одяг, візьміть воду та їжу

використовуйте GPS або компас

зарядіть телефон і візьміть павер-банк

складіть маршрут і вивчіть місцевість, знайдіть орієнтири, повідомте близьким про маршрут

сплануйте так, щоб могти повернутися до сутінків

Фото: МВС у Facebook

Фото: МВС у Facebook

Фото: МВС у Facebook

Фото: МВС у Facebook