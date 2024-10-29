У Києві оцифрували понад 280 тисяч дерев, - КМДА

До кінця року буде оприлюднено онлайн-мапу дерев у столиці.

У Києві триває інвентаризація та цифровізація дерев, що перебувають на балансі міста. Станом на сьогодні, 29 жовтня, оцифрували понад 280 тисяч дерев.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Ми плануємо до кінця цього року оприлюднити онлайн-мапу дерев. Водночас маємо враховувати умови воєнного стану, тому наразі тривають консультації з відповідними структурними підрозділами КМДА та правоохоронними органами щодо того, як зробити це безпечно", - зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, цифровізація дерев – це важливий крок до відкритості даних й ефективного управління зеленими насадженнями столиці.

Онлайн-мапа міститиме фото кожного дерева, що перебуває на балансі міста, інформацію про його місцезнаходження, вид, діаметр стовбура та висоту. Також на мапі окремо будуть позначені дерева-пам’ятки природи з довідковою інформацією про них.

"«Зазначу, що Київ є першим містом в Україні, яке реалізує подібний проєкт у таких масштабах, адже йдеться про сотні тисяч зелених насаджень. Наші комунальні підприємства вже оцифрували дерева вздовж вулиць у всіх районах, а також у більшості парків і скверів", – додав Возний.

Нагадаємо, що зз початку року в Києві висадили 3,5 тисяч дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів.